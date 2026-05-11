Школу в виде открытой книги построят в Басманном районе Москвы

Москва11 мая Вести.В Басманном районе Москвы построят "школу будущего". Здание в виде открытой книги рассчитано на тысячу учеников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, эффект открытых страниц помогут создать гнутые моллированные витражи.

В последние годы мы значительно изменили подход к проектированию объектов образования. Теперь создаем "школы будущего" - многофункциональные, гибкие, просторные написал градоначальник

В ближайшие годы в Москве построят 15 таких школ. Одна из них будет расположена в Елоховском проезде.