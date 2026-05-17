Суперколледж в стиле русского авангарда построят в столичной Коммунарке

Москва17 мая Вести.Колледж на 16 тысяч студентов площадью 113 тысяч квадратных метров в стиле русского авангарда построят в Коммунарке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Молодые люди будут учиться по направлениям ИТ, строительство, промышленность, транспорт, образование, креативные индустрии и гостеприимство, финансы и торговля.

Изюминкой архитектурной концепции здания, по словам мэра, станет красный многослойный фасад, сложная форма которого с выступающими эркерами поможет улавливать прямой солнечный свет.

Мэр рассказал, что здание будет переменной этажности – от 3 до 9 этажей. На одном основании расположатся четыре учебных корпуса, производственные полигоны с тяжелым оборудованием займут стилобат, а в центре появится многофункциональное пространство с большим и малыми амфитеатрами, медиатеками и выставками.

Работы планируется завершить в 2029 году.