Москва21 апрВести.В Москве определен победитель конкурса на разработку архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "МАКС".
Кластер "Ломоносов-2" – это будущая площадка инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
Проектом займется одна из самых крупных компаний-проектировщиков в Россиинаписал Сергей Собянин
По словам мэра, в основу задумки легли труды Михаила Ломоносова.
Каждый блок здания олицетворяет атом. Фасад сделают из сегментов с разным уровнем прозрачности, что позволит визуально размыть границы этажейпроинформировал столичный градоначальник
Площадь здания составит около 60 тысяч квадратных метров, оно будет оснащено высокотехнологичными инженерными системами.
Внутри запланированы опытно-производственные и лабораторные помещения, залы для различных мероприятий.
На размещение в этом здании смогут претендовать компании, занимающиеся наукоемкими проектами в направлениях, которые являются приоритетными для страны.