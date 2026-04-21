Стал известен облик нового научного центра на Воробьевых горах Власти Москвы определились с концепцией кластера "Ломоносов-2"

Москва21 апр Вести.В Москве определен победитель конкурса на разработку архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "МАКС".

Кластер "Ломоносов-2" – это будущая площадка инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

Проектом займется одна из самых крупных компаний-проектировщиков в России написал Сергей Собянин

По словам мэра, в основу задумки легли труды Михаила Ломоносова.

Каждый блок здания олицетворяет атом. Фасад сделают из сегментов с разным уровнем прозрачности, что позволит визуально размыть границы этажей проинформировал столичный градоначальник

Площадь здания составит около 60 тысяч квадратных метров, оно будет оснащено высокотехнологичными инженерными системами.

Внутри запланированы опытно-производственные и лабораторные помещения, залы для различных мероприятий.

На размещение в этом здании смогут претендовать компании, занимающиеся наукоемкими проектами в направлениях, которые являются приоритетными для страны.