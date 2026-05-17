Москва17 мая Вести.В Москве проходят испытания нового клинического аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом ИС "Вести" сообщил генеральный директор компании-производителя аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательной техники Максим Лебедев.

Испытание отечественного аппарата проходит на базе особой экономической зоны "Технополис Москва".

Со стороны правительства и именно правительства города Москва и особой экономической зоны "Технополис", была предоставлена площадка для производства, определенные налоговые льготы, поддержка фондов промышленности и предпринимательства города Москва, которые на первоначальном этапе очень помогли. Сейчас мы находимся на этапе уже клинических исследований нового аппарата ИВЛ, основой которого являются турбины. Испытания наши внутренние мы полностью прошли, корректировку всех режимов работы. Сейчас мы готовим к выпуску наш новый аппарат, который будет сейчас находится на регистрации рассказал Лебедев

Ранее в интервью ИС "Вести министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что к 2030 году объем инвестиций в особую экономическую зону "Технополис Москва" увеличится более чем в два раза.

В свою очередь, российский премьер-министр Михаил Мишустин предложил распространять в регионах страны практику работы особой экономической зоны "Технополис Москва".