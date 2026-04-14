Центр палладиевых технологий в Москве создает материалы для более 100 отраслей

Московский Центр палладиевых технологий создает материалы для более 100 отраслей Центр палладиевых технологий в Москве создает материалы для более 100 отраслей

Москва14 апр Вести.Центр палладиевых технологий в Москве создает новые материалы для более 100 отраслей, сообщил ИС "Вести" директор центра Дмитрий Изотов.

В условиях санкций и дефицита компонентов первая в мире палладиевая лаборатория разрабатывает новые материалы для микроэлектроники и специальные сплавы. Молодые ученые и инженеры проводят весь процесс от теории и анализа до подготовки образцов к испытаниям. Работать над расширением спроса помогает нейросеть.

Центр реализует уникальную в мировом масштабе программу разработки новых материалов для более чем 100 отраслей: от традиционных отраслей, таких как стекольная и нефтехимическая, до отраслей будущего рассказал Изотов

Лаборатория запущена в кластере "Ломоносов" научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Она также сотрудничает с учеными из стран БРИКС. Катализаторы центра тестируются в КНР и ЮАР.

Ранее директор Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков в интервью ИС "Вести" рассказал, что научные школы, открытия в области ядерной физики и материаловедении, развитие вычислительных мощностей как никогда актуальны и позволят России быть конкурентоспособной в мировой научной среде.