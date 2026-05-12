Москва12 мая Вести.Радиоэлектронная промышленность Москвы стала технологической основой беспроводной связи, интернета, систем навигации, безопасности и других критически важных инфраструктур благодаря разработкам столичных компаний.

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Значительный вклад в развитие этой отрасли вносят предприятия — участники Московского инновационного кластера (МИК) и резиденты кластера “Ломоносов” Инновационного научно-технологического центра МГУ “Воробьевы горы” приводятся слова мэра Москвы Сергея Собянина

Так, один из резидентов кластера "Ломоносов" компания "Микроволновая электроника", выпускает векторные генераторы, анализаторы сигналов и антенные системы. Они используются и в телевещании, и в космонавтике, и в других сферах. Также их применение может быть в системах связи городского транспорта, для правления роботами-доставщиками и так далее.