В Росатоме рассказали о прорывных решениях для российского электромобиля "Атом" ТВЭЛ разрабатывает новые зарядные решения для электромобиля "Атом"

Москва27 июн Вести.Установленные в российском электромобиле "Атом" тяговая батарея и интегрированный электропривод являются разработкой Топливного дивизиона госкорпорации "Росатом". О новых решениях, разрабатываемых для "Атома", рассказал ИС "Вести" директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ" Александр Бухвалов.

"Атом" оснащен литий-никель-марганец-кобальт-оксидной батареей, которая быстро заряжается, не боится перепадов температур, имеет ресурс не менее тысячи циклов и обеспечивает электромобилю запас хода без дозарядки до 500 километров. Производить интегрированные электроприводы для "Атома" планируют в Липецке.

Основные компоненты электромобиля на сегодняшний день, помимо электроники и кузовной части, это, конечно же, батарея и интегрированный электропривод. Почему интегрированный? Потому что в состав входит сразу несколько основных компонентов: это сама электромашина - ротор, статор, - это редуктор и это инвертор, который ведет управление всей этой большой машиной. Мы обеспечиваем минимальные размеры на максимальную мощность отдачи. Планируем запустить производство интегрированных электроприводов в Липецке, где будем осуществлять его сборку, подготовку к установке в электромобиль "Атом" заявил Бухвалов в программе "Горизонты атома"

Еще одно решение от Росатома - мобильные зарядные станции для электромобилей.

Мы ведем разработку таких интересных зарядных решений, как мобильная зарядная станция. То есть на парковке подъезжаешь, нажимаешь кнопку, робот подъезжает и уже можно осуществить зарядку электромобиля, не привязываясь к конкретному парковочному месту отметил Бухвалов

Ведется также разработка зарядных станций с накопителями - так называемыми бустерами.

Сегодня для того, чтобы электромобиль заряжался быстро, нужна мощность от 150 киловатт и выше. Зачастую не везде можно эту мощность обеспечить. Соответственно, то, что мы сейчас предлагаем, разрабатываем - это установка, которая оснащена модулями-накопителями "Росатом". Подключаем ее к 30 киловаттам мощности, накопители накапливают энергию и уже быстро обеспечивают зарядку электромобиля за счет накопленной электрической энергии сообщил Бухвалов

Ранее руководитель отдела валидации и бенчмаркинга бренда "Атом" Филипп Дьяков рассказал ИС "Вести", как электромобиль справился с экстремальными температурами и краш-тестами.