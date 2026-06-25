Москва25 июн Вести.Компания "Кама" опубликовала результаты сертификационных краш-тестов российского электромобиля "Атом", продемонстрировав поведение серийных автомобилей в условиях, приближенных к реальным дорожно-транспортным происшествиям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Испытания проводились на полигоне Государственного научного центра НАМИ. В ходе тестов специалисты оценивали прочность кузова, работу систем пассивной безопасности, состояние высоковольтной батареи, а также возможность открытия дверей после столкновения.

В краш-тестах приняли участие два серийных электромобиля. Один из них прошел испытание фронтальным ударом с 40-процентным перекрытием на скорости 56 км/ч, имитирующим лобовое столкновение. Второй автомобиль подвергся боковому удару тележкой массой 950 кг на скорости 50 км/ч, что соответствует столкновению с легковым автомобилем.

Особое внимание было уделено боковому тесту, поскольку конструкция "Атома" не предусматривает центральную стойку кузова. По словам разработчиков, нагрузка в таком случае перераспределяется на пороги, крышу, двери и силовые элементы пола.

По итогам испытаний подушки безопасности и ремни сработали штатно, защитные шторки закрыли остекление, а высоковольтная батарея сохранила целостность. Также сообщается, что геометрия кузова осталась в допустимых пределах, благодаря чему двери удалось открыть без затруднений даже после фронтального удара.

В компании отметили, что результаты подтвердили эффективность разработанной с нуля платформы электромобиля, а также примененных конструктивных решений, включая использование высокопрочных сталей, алюминиевых элементов и усиленных зон защиты дверей и порогов.