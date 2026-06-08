Москва8 июн Вести.Российский автопроизводитель EVM представил новую модель линейки UMO — гибридный кроссовер UMO 8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Автопроизводитель EVM в партнерстве с "Яндексом" выводит на российский рынок новую модель UMO 8 - полноразмерный гибридный кроссовер класса D-SUV с полным приводом говорится в сообщении

Автомобиль собирают на мощностях завода "Москвич". Модель оснащена последовательной гибридной установкой REEV, которая включает бензиновый двигатель мощностью 156 л. с. и два электромотора. Суммарная мощность системы — 340 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что на базе завода "Москвич" запущено производство новых электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом UMO.