Москва10 апр Вести.Volga объявила о запуске продаж нового среднеразмерного кроссовера K40. Реализация новой модели бренда начнется летом 2026 года, сообщается на сайте автопроизводителя.

Кроссовер будет доступен в двух вариантах силовых агрегатов: 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л. с. в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом или 2-литровый двигатель мощностью 200 л. с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Среди особенностей модели – узкая светодиодная оптика, рельефные линии кузова и длинная колесная база.

Также отмечаются электронные системы помощи водителю: ассистент удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, система камер кругового обзора и другие.