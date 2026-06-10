Завод "Москвич" займется выпуском гибридных авто в 2027 году Завод "Москвич" планирует запустить производство гибридных авто в 2027 году

Москва10 июн Вести.Московский автомобильный завод "Москвич" планирует в 2027 году запустить производство машин с гибридным двигателем, заявила генеральный директор предприятия Елена Фролова в интервью газете "Коммерсант".

Фролова отметила, что гибрид у "Москвича" "точно появится", добавив, что, скорее всего, он будет стоить дороже автомобилей завода, сделанных с двигателем внутреннего сгорания.

Конечно, гибрид будет чуть дороже, чем обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Бесспорно, батарея стоит денег. Однако все равно эта стоимость не запредельная. У гибридов батарея гораздо меньшего размера, поэтому в конечном итоге там определенный баланс в стоимости все равно находится сказала гендиректор

Завод "Москвич" был возрожден в 2022 году после банкротства предприятия в 1990-е, когда все его активы перешли в собственность правительства Москвы. В настоящее время комбинат выпускает кроссоверы "Москвич 3", "Москвич 5", "Москвич 8", "Москвич М70" и "Москвич М90", а также седан "Москвич 6" и электромобиль "Москвич 3е".