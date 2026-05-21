"Москвич" готовит выход на авторынок второй модели Umo

Москва21 мая Вести.Вторую модель бренда Umo планируется представить летом 2026 года в России. Это подтвердил ТАСС основатель и гендиректор компании "Эм Рус" Илья Рашкин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

До конца 2026 года планируется выпустить не менее четырех тысяч электромобилей бренда.

Мы готовим еще один новый запуск в этом году. Я думаю, что уже летом представим вторую легковую модель. У нас есть специнвестконтракт, подписанный с государством пояснил Илья Рашкин

В феврале этого года сборка модели Umo 5, разработанной на базе китайского GAC Aion Y Plus, налажена на автозаводе "Москвич". За первые месяцы года продано уже 500 машин, которые прошли совокупно более миллиона километров по российским дорогам. Интерес к Umo 5 проявил ряд крупных таксопарков.

Электромобиль оборудован системой кругового обзора и системой экстренного торможения, имеет адаптивный круиз-контроль, ABS, шесть подушек безопасности. Также в российской комплектации есть подогревы лобового стекла, боковых зеркал, форсунок омывателя, подогревы сидений и руля.

О технических параметрах Umo ИС "Вести" 21 мая рассказал ведущий программы Вести.net на телеканале "Россия 24".

Ранее стало известно, что на заводе в Москве начат выпуск обновленного кроссовера "Москвича 3" (JAC JS4). Машина получила новый мультируль и физические кнопки управления медиасистемой. Также готовят обновления своих моделей "Нива" (Lada Biva Legend) и "Патриот" АвтоВАЗ и УАЗ. Ульяновский автозавод направил обновленную версию своего внедорожника на сертификационные испытания в НАМИ.