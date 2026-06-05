В АвтоВАЗ назначали запуск производства гибридных фургонов SKM на 2027 год АвтоВАЗ планирует запустить производство гибридных фургонов SKM в 2027 году

Москва5 июн Вести.Российский автопроизводитель АвтоВАЗ совместно с дочерним брендом SKM намерен в 2027 году приступить к серийному выпуску грузовых фургонов с гибридной силовой установкой.

Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице-президент компании Дмитрий Костромин, чьи слова передает РИА Новости.

По словам топ-менеджера, подготовка производственных линий гибридных фургонов SKM планируется к запуску уже в 2026 году. Вице-президент выразил скептицизм относительно перспектив полностью электрического транспорта. Он отметил, что, согласно статистическим данным, доля электромобилей на рынке стабильно держится на уровне одного процента, в то время как сегмент гибридов демонстрирует уверенный рост.

Костромин спрогнозировал, что уже в следующем году общая доля гибридных машин может составить до 15% рынка.

Ранее АвтоВАЗ объявил о старте отгрузок легких коммерческих автомобилей SKM М7 в дилерскую сеть Lada Business. Модель SKM М7 доступна в двух версиях: грузовой "Практик" и пассажирской "Комфорт", рассчитанной на семь мест. Стартовая розничная цена — 2 863 000 рублей.