Москва15 апр Вести.Российский автоконцерн "АвтоВАЗ" открыл бронирование на пассажирские и грузовые версии новинки SKM M7. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На сайте www.lada.ru начинается прием предзаказов на минивэны и цельнометаллические фургоны SKM М7. В ближайшее время также будет опубликован прайс-лист на две версии новинки говорится в публикации

Выпуск первой модели в линейке коммерческого транспорта начался еще в конце марта текущего года на мощностях "ВИС-Авто", дочерней структуры "АвтоВАЗа".

Ранее президент компании Максим Соколов заявлял, что в 2026 году планируется произвести "несколько тысяч" машин под этим брендом. Сделать предзаказ уже можно на официальном сайте lada.ru, а цены станут известны в ближайшее время.

Автомобили оснащаются 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 137 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Пассажирский минивэн рассчитан на перевозку семи человек, включая водителя, грузоподъемность фургона – 715 килограммов, объем грузового отсека – 5 кубометров.