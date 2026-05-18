Москва18 мая Вести.АвтоВАЗ объявил о старте отгрузок легких коммерческих автомобилей SKM М7 в дилерскую сеть Lada Business. Модель SKM М7 доступна в двух версиях: грузовой "Практик" и пассажирской "Комфорт", рассчитанной на семь мест. Стартовая розничная цена — 2 863 000 рублей.

Обе модификации оснащены двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 137 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. SKM М7 получил широкий набор опций: кондиционер, фронтальные подушки безопасности, систему стабилизации, камеру заднего вида, подогрев передних сидений и зеркал, мультимедиа с цифровой приборной панелью, а также модуль ЭРА-ГЛОНАСС и голосового помощника.

Грузоподъемность фургона составляет 715 килограммов, объем отсека — 5 кубометров. Пассажирская версия оснащена съемным третьим рядом сидений.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ провел подготовку к производству нового кроссовера Azimut. За май также модернизированы производственные линии по выпуску моделей Iskra, Granta, Vesta, Aura и Niva.