"Москвич" регистрирует бренд "Можно, если нужно!"

Москва10 апр Вести.Автопроизводитель "Москвич" начал процедуру регистрации товарного знака "Можно, если нужно!". Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Роспатента.

Соответствующая заявка предусматривает широкий перечень возможных направлений использования. Под этим брендом могут выпускаться различные категории продукции – от научных и измерительных приборов до программного обеспечения, носителей данных и компьютерной техники. Также товарный знак может применяться в сфере транспорта, а также в услугах по управлению бизнесом и рекламе.

Официально цели регистрации не раскрываются.

Ранее "Москвич" представил новые кроссоверы: модель М70 в нескольких комплектациях с двигателями 1,5 и 2,0 литра, а также М90 с двухлитровым мотором.