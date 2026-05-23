Mercedes-Benz на 10 лет продлил права на бренды и логотип в РФ

Москва23 мая Вести.Еще на десятилетие вперед продлил права на товарные знаки названия и логотипа в России немецкий автоконцерн Mercedes-Benz. Они были зарегистрированы в патентном ведомстве 40 лет назад, в 1986 году.

Затем защита товарных знаков несколько раз продлевалась, отмечает ТАСС.

Товарные знаки регистрируются по классу №9 международной классификации товаров и услуг (МКТУ) следует из базы Роспатента

К классу №9 относятся электроника, фотографические, аудиовизуальные, научные, исследовательские, навигационные, измерительные, спасательные и контрольные приборы. Заявку в Роспатент на продление прав концерн отправил из ФРГ в сентябре 2025 года.

После 2022 года немецкий автоконцерн ушел из России. Сейчас Mercedes для покупателей намерен даже ввести "тест на вшивость", чтобы исключить перепродажу своих машин в РФ и российским покупателям.

Компания Mercedes-Benz сейчас переживает не лучшие времена. Она распродала все свои автосалоны в Берлине и собирается сконцентрироваться на оборонных заказах. Уже получен заказ от Парижа на поставку французской армии армейских грузовиков.

На новый Mercedes-Benz CLA планируется ставить китайские двигатели Geely, а компания Mercedes-AMG продолжает делать акцент на электромобили. Это вызывает неизменную критику и резкие замечания со стороны поклонников марки. Глава подразделения Михаэль Шайбе пошел на неожиданный шаг: попросил потенциальных клиентов лично протестировать новый GT 4-Door, чтобы высказать свои замечания. Однако он отметил, что не стоит сравнивать новый электрический суперкар ни с предшественниками, ни с привычным автомобилем Mercedes.