Mercedes продлил право на использование двух товарных знаков в России

Mercedes продлил право на владение двумя товарными знаками в России Mercedes продлил право на использование двух товарных знаков в России

Москва26 апр Вести.Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz, руководство которого в 2022 году решило оставить рынок РФ, продлил срок действия двух товарных знаков в России, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости.

В агентстве отметили, что действие права на знак Mercedes-Benz и логотип компании первоначально заканчивалось в июле 2026 года​​​.

В апреле автоконцерн подал о пролонгации срока владения. Роспатент принял положительное решение по заявке компании, продлив срок действия до июля 2036 года, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что американская корпорация McDonald's зарегистрировала сразу девять товарных знаков в России.