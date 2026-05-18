Toyota зарегистрировала в России еще пять своих товарных знаков

Toyota на 10 лет защитила в Роспатенте названия пяти своих автомашин Toyota зарегистрировала в России еще пять своих товарных знаков

Москва18 мая Вести.Права на использование пяти наименований своих автомобилей на российской территории закрепила за собой японская компания Toyota. Заявки на регистрацию были направлены в марте и апреле 2025 года, а зарегистрированы год спустя.

Роспатент закрепил за Toyota названия пяти моделей автомобилей, сообщает ТАСС. Это Land Cruiser, Lexus LX700h, Toyota Corolla Cross, Toyota Fortuner и Toyota BZ4X. Все наименования зарегистрированы по классу 12 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который объединяет различные категории транспортных средств.

Известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России ранее заявил ТАСС глава Роспатента Юрий Зубов

По его словам, это делается для защиты от подделок, чтобы предотвратить реализацию продукции под видом товара от правообладателя.

Срок действия каждого закрепленного за Toyota товарного знака установлен в 10 лет. Далее компания может продлить их патентную регистрацию. Ранее Toyota закрепила за собой права на названия Toyota BZ, Century, Toyota GR86, Toyota 86, Toyota GT86. В РФ также запатентованы названия Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso, используемые японским автоконцерном.

Продажи машин Toyota в первом квартале 2026 года выросли вдвое.

В 2025 году ООО "Тойота Мотор" получила в России чистую прибыль в 2,85 миллиарда рублей. Это было на 15,8% больше, чем в 2024 году, в котором компания заработала 2,46 миллиарда. До 2022 году у компании в Санкт-Петербурге работал собственный завод, рассчитанный на производство 100 тысяч автомобилей за год.

В мае японская компания начала отзывную кампанию для кроссоверов Toyota RAV4. У машин обнаружены дефекты с подвеской.