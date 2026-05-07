Москва7 маяВести.Масштабную отзывную кампанию в Канаде проводит японская компания Toyota. Она коснется 100 тысяч автомобилей Toyota RAV4, произведенных с 2006 по 2011 годы. Подобные кроссоверы широко распространены и в России.
Аналогичная кампания уже была проведена в США.
Беспокойство вызывает возможность неправильной затяжки контргаек при регулировке углов установки задних колеспояснили в представительстве компании
Дефект при затяжке контргаек может вызывать опасный люфт, вызывающий коррозии резьбы болта. Это приводит к утрате фиксирующей способности соединения.
Все работы для владельцев некогда славящихся своей безупречной сборкой автомобилей будут выполнены бесплатно.
В США и Канаде Toyota также провела отзывные кампании для гибридных седанов Lexus HS 250h 2010 года, для 20 тысяч гибридных Toyota Prius, у которых могли самопроизвольно открываться задние двери, для 40 тысяч кроссоверов Toyota Highlander из-за складывания спинки сидений и 12 тысяч пикапов Toyota Tundra из-за камеры заднего вида.
В 2016 году японская компания отзывала более 14,5 тысячи RAV4 в РФ.