Toyota отзывает более 9 тыс. машин Lexus в США из-за проблем с топливным насосом

Москва14 апр Вести.Японский концерн Toyota Motor Corp. отзывает в Соединенных Штатах Америки 9 139 автомобилей марки Lexus из-за проблем с топливным насосом. Об этом сообщили в Национальном управлении безопасности движения на трассах США (NHTSA)​​​.

Уточняется, что среди автомобилей машины моделей GS 2016-2020 годов, IS 2022 года, а также RC 2015-2022 годов.

Компания Toyota Motor Engineering & Manufacturing отзывает определенные автомобили Lexus… Возможен отказ топливного насоса низкого давления, расположенного внутри топливного бака отмечается на сайте управления

29 марта экс-глава Toyota Сато Коидзи заявил, что компания борется за выживание. Японский автопроизводитель снизит требования к качеству продукции, чтобы избежать убытков.