Hyundai отзовет в США более 294 тысяч автомобилей

Москва10 апр Вести.Из-за дефекта, который может привести к отсоединению креплений ремней безопасности, южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor отзывает более 294 тысяч своих автомобилей в США. Об этом сообщает американское Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Под отзыв попадают модели Genesis G90, Hyundai Ioniq 6, а также кроссовер Hyundai Santa Fe, оснащенный как двигателем внутреннего сгорания, так и гибридной силовой установкой, отмечает "Интерфакс".

На станциях техобслуживания автодидеры проведут проверку 294,13 тысячи автомобилей. При необходимости крепления ремней безопасности будут заменены отмечается в пресс-релизе NHTSA

Если дефект не устранить, то при аварии обрыв крепления ремней безопасности грозит травмами водителю и пассажирам, не позволяя ремням безопасности удержать тело человека в автомобильном кресле. Все профилактические мероприятия и ремонт для собственников машин будут бесплатными, заверили в Hyundai Motor America.

Автомобили Kia и Hyundai в России удерживают пальму первенства по угонам. В марте 2025 года компания отзывала в России почти 100 тысяч машин из-за риска короткого замыкания в ABS.

NHTSA также проинформировала об отзыве 3,63 тысячи электромобилей американской марки Lucid. При их сборке был допущен существенный дефект, который может приводить к отсоединению полуоси от привода. Этот дефект существенно повышает риск ДТП при движении электромобиля.