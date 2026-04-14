Москва14 апрВести.Компания "Джили Моторс" (дочернее предприятие китайской автомобильной компании Geely International Corporation) отзывает из России 38,9 тысячи автомобилей модели Atlas для замены предохранителя парковочного ассистента. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Речь идет об автомобилях, которые были произведены в период с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года.
"Джили-Моторс" приступила к реализации отзывной кампании по замене предохранителя парковочного ассистента на автомобилях Geely Atlas... В официальные дилерские центры Geely будут приглашены владельцы 38 913 автомобилей Geely Atlasговорится в сообщении
Ранее стало известно, что японский концерн Toyota Motor Corp. отзывает из США 9 139 автомобилей марки Lexus из-за проблем с топливным насосом.