Автоконцерн Geely отзывает 38,9 тыс. автомобилей Atlas в России

Москва14 апр Вести.Компания "Джили Моторс" (дочернее предприятие китайской автомобильной компании Geely International Corporation) отзывает из России 38,9 тысячи автомобилей модели Atlas для замены предохранителя парковочного ассистента. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Речь идет об автомобилях, которые были произведены в период с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года.

"Джили-Моторс" приступила к реализации отзывной кампании по замене предохранителя парковочного ассистента на автомобилях Geely Atlas... В официальные дилерские центры Geely будут приглашены владельцы 38 913 автомобилей Geely Atlas говорится в сообщении

