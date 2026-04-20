Москва20 апрВести.Для диагностики, замены комплектующих и устранений нарушений в документах Первый автозавод Китая (First Automobile Works) отзывает в России более 14 тысячи грузовиков FAW СА4180.
Об этом сообщает на своем сайте Росстандарт.
Отзыву подлежат 14 099 грузовиков FAW типа CA4180отмечается на сайте ведомства
Часть этих автомобилей была реализована с июня 2023 года по июль 2025 года, почти столько же еще не встали на государственный регистрационный учет. Все VIN-коды подлежащих проверке транспортных средств указаны на сайте.
У грузовиков могут возникать проблемы с тормозной системой. Поэтому на ряде грузовиков FAW модели CA4180 должно быть проверено состояние тормозных камер и при необходимости произведена замена тормозных камер с энергоаккумуляторами. Также замене в случае выявления неполадок подлежат выхлопная система, в частности глушители. Замене подлежат органы управления – многофункциональный подрулевой переключатель управления ближним и дальним светом, а также блок управления кондиционером.
В июле 2025 года внеплановая проверка Росстандарта выявила ряд нарушений у грузовиков FAW. Их ввоз и продажа на территории России были запрещены. Владельцев попавших под отзывную кампанию грузовиков проинформирует представитель производителя - ООО "ФАВ-Восточная Европа". Он же должен будет за свой счет провести все необходимые работы. Для владельцев грузовиков внеплановое техобслуживание и замена деталей и механизмов грузовика будут совершенно бесплатными.
Ранее отзывную кампанию в России провел официальный представитель китайского концерна Shacman – ООО "Шакман Моторс". Отзывная кампания затронула 2116 дефектных грузовиков серии SX3258.