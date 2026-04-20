Первый автозавод Китая отзывает 14 тысяч грузовиков FAW в РФ Росстандарт: FAW отзывает в России 14 тысяч грузовиков

Москва20 апр Вести.Для диагностики, замены комплектующих и устранений нарушений в документах Первый автозавод Китая (First Automobile Works) отзывает в России более 14 тысячи грузовиков FAW СА4180.

Об этом сообщает на своем сайте Росстандарт.

Отзыву подлежат 14 099 грузовиков FAW типа CA4180 отмечается на сайте ведомства

Часть этих автомобилей была реализована с июня 2023 года по июль 2025 года, почти столько же еще не встали на государственный регистрационный учет. Все VIN-коды подлежащих проверке транспортных средств указаны на сайте.

У грузовиков могут возникать проблемы с тормозной системой. Поэтому на ряде грузовиков FAW модели CA4180 должно быть проверено состояние тормозных камер и при необходимости произведена замена тормозных камер с энергоаккумуляторами. Также замене в случае выявления неполадок подлежат выхлопная система, в частности глушители. Замене подлежат органы управления – многофункциональный подрулевой переключатель управления ближним и дальним светом, а также блок управления кондиционером.

В июле 2025 года внеплановая проверка Росстандарта выявила ряд нарушений у грузовиков FAW. Их ввоз и продажа на территории России были запрещены. Владельцев попавших под отзывную кампанию грузовиков проинформирует представитель производителя - ООО "ФАВ-Восточная Европа". Он же должен будет за свой счет провести все необходимые работы. Для владельцев грузовиков внеплановое техобслуживание и замена деталей и механизмов грузовика будут совершенно бесплатными.

Ранее отзывную кампанию в России провел официальный представитель китайского концерна Shacman – ООО "Шакман Моторс". Отзывная кампания затронула 2116 дефектных грузовиков серии SX3258.