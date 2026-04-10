Москва10 апр Вести.Две тысячи 116 грузовиков серии SX3258 отзывает в России официальный представитель китайского концерна Shacman – ООО "Шакман Моторс". В конце прошлого года в РФ Росстандарт приостановил импорт и продажу этих машин.

После выявленных Росстандартом нарушений ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на автомобили этой модели были отозваны.

На отзываемых автомобилях предполагается устранить нарушения конфигурации боковых защитных устройств и конструкции задней противоподкатной защиты отмечается в релизе официального представителя Shacman в РФ

Будет также проведена замена замков заднего борта кузова, пишет "Интерфакс". На модель Shacman SX3258 поставят боковую накладку на крепеж воздушного фильтра и смонтируют защитные заглушки на выступающие болты его крепления.

На ряде ввезенных еще в 2022 году в Россию грузовиков также проверят состояние глушителей пневмоаппаратов и виброшумоизоляцию. Если эти элементы отсутствуют, повреждены или закреплены неправильно, то будет установлен новый глушитель или произведен ремонт старого. Также планируется снять боковое защитное устройство и установить новое, которое будет правильно смонтировано. Еще будут сняты старые болты заднего защитного устройства, известного как бампера Мэнсфилд, на их место будут установлены новые крепежные болты.

Shacman SX3258 – это 25-тонный грузовик, на который ставят моторы мощностью от 336 лошадей до 381 лошадиной силы. Все машины, которые подпадают под отзыв, можно найти на сайте Росстандарта или сервиса Auto.ru. Кроме того, их владельцев представители "Шакман Моторс" уведомят о необходимости приехать в ближайший дилерский центр для проведения необходимых работ письмом или телефонным звонком. Все сервисные работы будут выполнены бесплатно.