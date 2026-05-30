Москва30 маяВести.Японская корпорация Toyota, ранее ушедшая с российского рынка, зарегистрировала в России три товарных знака с названиями автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.
На это обратило внимание агентство ТАСС.
Речь идет о товарных знаках RAV4, BZ и Aygo. Заявки на их регистрацию были поданы из Японии в Роспатент 31 марта 2025 года.
Согласно данным ведомства, товарные знаки оформлены по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который включает различные виды автомобилей. Срок действия регистрации составляет 10 лет.
Toyota объявила о прекращении производства машин на своем заводе в Санкт-Петербурге в сентябре 2022 года. Предприятие было рассчитано на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.
Ранее стало известно, что Toyota оформила в России права на использование названий пяти своих автомобилей. Заявки на регистрацию были поданы в марте и апреле 2025 года, а одобрены спустя год.