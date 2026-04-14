Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в РФ, правообладатель не указан

Москва14 апр Вести.В России зарегистрировали товарный знак Lada Yashma, сообщает портал Autonews.ru.

Правообладатель в базе Федерального института промышленной собственности не указан. Такая возможность предусмотрена соответствующим постановлением правительства РФ.

Срок действия исключительного права на товарный знак – до 17 февраля 2035 года указывает сайт

Вероятно, новое обозначение предназначено для очередной модели Lada. Под зарегистрированным брендом также можно продавать запасные части и автокомпоненты, а также оказывать услуги сервисного обслуживания.