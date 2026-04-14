Москва14 апрВести.В России зарегистрировали товарный знак Lada Yashma, сообщает портал Autonews.ru.
Правообладатель в базе Федерального института промышленной собственности не указан. Такая возможность предусмотрена соответствующим постановлением правительства РФ.
Срок действия исключительного права на товарный знак – до 17 февраля 2035 годауказывает сайт
Вероятно, новое обозначение предназначено для очередной модели Lada. Под зарегистрированным брендом также можно продавать запасные части и автокомпоненты, а также оказывать услуги сервисного обслуживания.