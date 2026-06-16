Avatr 07, GAC S9 и новое семейство Lada станут главными автоновинками в России

Россиянам назвали главные автоновинки лета Avatr 07, GAC S9 и новое семейство Lada станут главными автоновинками в России

Москва16 июн Вести.Редакция журнала "За рулем" составила список главных автомобильных новинок, которые появятся на российском рынке летом 2026 года.

Список доступных моделей бренда пополнит компактный купе-кроссовер Avatr 07. Гибрид оснащен тяговой батареей мощностью 39 либо 52 кВт·ч, мощностным диапазоном от 314 до 492 л.с. и запасом хода до 650 км. На данный момент дилеры в России предлагают только одну модель — Avatr 11.

GAC S9 станет новой топ-моделью бренда. Известно, что новинка получит более роскошный салон, обтянутый кожей наппа, а габариты авто будут больше уже представленного на рынке GS8.

В России "девятка" будет продаваться с обычной гибридной установкой. Мощность пары электромоторов составит 340 л.с., емкость тягового аккумулятора — 44,5 кВт·ч. Запас хода — 1019 км.

АвтоВАЗ летом начнет продажи коммерческого авто под новым брендом SKM. Первой моделью станет М7 — адаптированный под российский рынок вариант китайского автобуса Joylong, говорится в статье. Модель получит 2-литровый двигатель (137 л.с.) и механическую коробку передач.

Ранее "Автостат" сообщил, что за первую половину июня в России подешевели новые автомобили трех марок. В частности, кроссовер Jetour Dashing стал доступнее на 50 тысяч рублей.