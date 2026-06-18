Москва18 июн Вести.Российский автомобильный бренд Jeland анонсировал выход на рынок второй модели – среднеразмерного кроссовера J7. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 литра. У переднеприводной версии мощность мотора составит 150 лошадиных силы, а в полноприводной – 186 лошадиных сил.

Также в салоне предусмотрен двухзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема Sony и вертикальны сенсорным дисплей диагональю 13,2 дюйма.

Информация о комплектациях и ценах пока не опубликована.

Ранее сообщалось, что российский автопроизводитель АвтоВАЗ совместно с дочерним брендом SKM намерен в 2027 году приступить к серийному выпуску грузовых фургонов с гибридной силовой установкой.