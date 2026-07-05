В России в июле появятся несколько новых автомобилей

В июле АвтоВАЗ, Tenet, Jeland и "Автотор" порадовали россиян новинками В России в июле появятся несколько новых автомобилей

Москва5 июл Вести.Российский бренд Tenet в июне начал продажи пятиместного кроссовера T8 ценой от трех миллионов рублей. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем и роботизированной коробкой передач. Кроме того, он получил новое, существенно увеличенное багажное отделение.

В данный момент новинка представлена в четырех цветах: глубокий черный, искрящийся белый, технологичный серый и изумрудно-зеленый.

Tenet объявляет старт продаж новой пятиместной версии флагманского кроссовера Tenet T8. Стоимость новой версии Tenet T8 составляет от 2 999 000 рублей сообщили в компании.

Первой моделью, поставленной на конвейер в Калуге 12 августа 2025 года, был кроссовер Tenet T7, за ним последовали Tenet T4 и Tenet T4L, а сейчас настал черед флагманского Tenet T8.

Российский автомобильный бренд Jeland анонсировал первую модель кроссовера С-серии - стильный городской фастбэк-кроссовер Jeland C5. Он оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Автомобиль из Шушар будет выпускаться в версии как с передним, так и с полным приводом.

3 июля калининградский "Автотор" объявил о запуске сварочной линии для производства кроссоверов китайского бренда SWM по технологии полного цикла. На ней будут выпускаться кроссоверы G05Pro, G01F, G01Pro и G03F. Оцинковка кузовов обеспечит машинам SWM защиту от коррозии. Кроссоверы G01 в России сейчас стоят от 1,92 млн рублей, G01F - от 2,17 млн рублей, от 2,15 млн рублей начинается ценник на семиместный G05 Pro.

На АвтоВАЗе в июле уже начали выпуск новой версии Lada Vesta. Она получила автоматическую климат-систему и телематическую систему Lada Connect Старт. А на 20 июля намечено начало серийного производства обновленной "Нивы" – Lada Niva Legend. Ряд деталей автомобиля будут оцинкованы. Легендарная "Нива" к 60-летию АвтоВАЗа получит 1,8-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил и подушку безопасности для водителя.