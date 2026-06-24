Как устроен автомобильный завод в Шушарах, где производят кроссоверы Jeland Завод "АГР" в Шушарах впервые открыл двери для журналистов

Москва24 июн Вести.В Шушарах для журналистов открыл двери автомобильный завод холдинга "АГР". С апреля 2026 года там начали сборку кроссоверов отечественного бренда Jeland, налажено производство полного цикла. Подробнее о внутренней работе завода ИС "Вести" рассказали сотрудники предприятия.

Завод был открыт в 2008-м году и принадлежал американскому концерну General Motors. Там выпускали автомобили Opel и Chevrolet. В 2015-м площадку законсервировали. Уже через шесть лет – в 2021-м году – ее выкупила корейская Hyundai, но из-за санкций и этот концерн покинул страну. На сегодняшний день площадка была модернизирована благодаря стратегическому партнерству холдинга "АГР" и китайской компании Defetoo.

Производственный процесс выстроен поэтапно. Первым делом из поступающих деталей формируются крупные узлы, после из них собирается кузов автомобиля, устанавливаются двери, капот и крышка багажника. На каждом этапе проходит тщательный контроль качества.

Помимо самих процессов качества, тестирование автомобили проходят 100% по всем заданным характеристикам и параметрам. Кроме этого, мы уделили огромное внимание подготовке команды и особенно подготовке команды качества. И, используя преимущества нашего холдинга, мы начали формирование команды задолго до серийного запуска производства для того, чтобы провести нужное обучение, провести стажировку на наших предприятиях отметил в беседе с ИС "Вести" генеральный директор холдинга "АГР" Андрей Карагин

Первым автомобилем, который был выпущен на новой площадке, стал компактный кроссовер Jeland J6. Вслед за ним с конвейера сошел премиальный внедорожник ESTEO MX. На сегодняшний день предприятие готовится к расширению производства. Анонсированы новые модели - Jeland J7 и J8. Увеличилась и дилерская сеть бренда - более 180 центров.

Мы понимаем, что дилерская сеть — это одна из ключевых составляющих успеха, и нам важно, чтобы наши покупатели могли обслужить, купить свой автомобиль в любой точке нашей страны — от Калининграда до Владивостока подчеркнул операционный директор Jeland Андрей Чирков

Ранее в пресс-службе бренда Jeland назвали характеристики нового среднеразмерного кроссовера J7. Автомобиль будет оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 литра. У переднеприводной версии мощность мотора составит 150 лошадиных сил, а в полноприводной – 186 лошадиных сил.