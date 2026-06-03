Москва3 июн Вести.На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) прошла презентация обновленной Lada Niva Legend. Машина на Международном экономическом форуме была представлена в белом цвете.

Обновленная "Нива" получила модернизированный кузов, но осталась узнаваемой. Она также получила новый 1,8-литровый 8-клапанный двигатель, новые электронные системы и модернизированное шасси.

У внедорожника появилось более сотни новых и более 60 модернизированных деталей и узлов отмечается в презентации АвтоВАЗа

Новый мотор, позаимствованный от Lada Niva Travel, отличается повышенной тягой. 80% от максимального крутящего момента двигателя уже доступно с 1000 оборотов в минуту. Новый двигатель позволит водителям экономить топливо. При этом в зависимости от режима эксплуатации расход топлива снижен от трех до 30%.

Впервые на "Ниве" появились кузовные детали из оцинкованной стали. Это капот, крыша, задняя дверь и задний фартук. Двойная оцинковка защитит эти детали от коррозии в сложных эксплуатационных условиях. Руль на обновленной "Ниве" унифицирован с Lada Granta. Салон переработан с учетом улучшения эргономики. Рычаг коробки передач теперь расположен ближе к водителю, раздатка управляется одним рычагом. Сама раздаточная коробка получила третью опору. Это снизило вибрации и понизило шум в салоне. Также на снижение шума сработала новая шумоизоляция капота.

Впервые на "Ниве" появилась фронтальная подушка безопасности для водителя. Среди других новшеств - модернизированная передняя подвеска, которая обеспечила машине рост управляемости и плавности хода.

Обновленную модель отличают от своих предшественников накладка на капотный воздухозаборник и оригинальные двухцветные 16-дюймовые колесные диски.

Сейчас АвтоВАЗ готовит серийное производство обновленного ВАЗ-2121. Среди предлагаемых опций – центральный замок и единый ключ для замка зажигания и дверей. Все технические характеристики и стоимость обновленной модели будут объявлены с началом серийного выпуска Lada Niva Legend 20 июля.

АвтоВАЗ также подготовил к производству новый кроссовер Azimut в восьми цветах. Серийное производство кроссовера начнется осенью.