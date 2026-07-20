Москва20 июл Вести.20 июля, в день 60-летнего юбилея "АвтоВАЗа", предприятие презентовало обновленную версию автомобиля Lada Niva Legend, сообщает ГТРК "Самара".

Отмечается, что автомобиль получил более 350 новых и модернизированных деталей и узлов.

Внедорожник оснащен новым 1,8-литровым двигателем, модернизированной подвеской, улучшенной трансмиссией, водительской подушкой безопасности говорится в публикации

Кроме того, на машину устанавливаются вентилируемые передние тормоза и обновленное рулевое управление.

В автомобиле внедрены решения, направленные на повышение комфорта, надежности и управляемости, подчеркнули на "АвтоВАЗе".