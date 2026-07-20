Москва20 июл Вести.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил коллектив "АвтоВАЗа" с 60-летним юбилеем предприятия и назвал новую модель Lada Niva Legend новой эпохой в развитии отечественного автопрома. Об этом он заявил в ходе торжественного мероприятия на заводе, сообщает ИС "Вести".

Обращаясь к ветеранам и сотрудникам предприятия, глава региона подчеркнул, что поддержка президента и правительства России позволяет заводу развиваться, а трудовые династии и слаженный коллектив остаются главной опорой. Он отметил, что награждение рабочих на заводе - это событие, которое дорогого стоит.

Очередная модель "Лада", казалось бы, обновленная, но нет - это целая новая эпоха, которая наступает. Не зря мы ее назвали "Легенда" сказал Федорищев

Он также отметил знаковость момента: на праздновании присутствуют ветераны производства, а также три бывших руководителя предприятия - Валерий Поляков, Илья Комаров и Максим Соколов, которые приехали поздравить коллектив. Губернатор пожелал сотрудникам "АвтоВАЗа" новых успехов и поблагодарил их за труд.