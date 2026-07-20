Путин поздравил АвтоВАЗ с 60-летием создания завода Путин оценил достижения АвтоВАЗа в телеграмме по случаю юбилея создания завода

Москва20 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "АвтоВАЗ" с 60-летием создания завода. В поздравительной телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля, отмечается, что за эти годы были воплощены смелые конструкторские идеи, а также внедрены в производство перспективные образцы машин.

За прошедшие годы, во многом благодаря таланту и самоотверженности нескольких поколений инженеров, рабочих, строителей, специалистов, были воплощены в жизнь смелые конструкторские идеи и замыслы, внедрены в производство перспективные образцы легковых автомобилей говорится в телеграмме

Строительство завода, как отметил глава государства, стало значимым событием в истории российской индустрии, а также весомым вкладом в укрепление экономического и промышленного потенциала страны.

Коллектив завода достойно продолжает профессиональные традиции, которые были заложены предшественниками, трудится с полной отдачей, а также повышает качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, следует из сообщения.

Путин также особо отметил неустанное внимание, которое уделяется подготовке квалифицированных молодых кадров, решению насущных социальных проблем работников и ветеранов АвтоВАЗа.

Гендиректор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью ИС "Вести" заявил, что АвтоВАЗ правильно занял свою нишу.