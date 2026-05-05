Путин похвалил обращение "КАМАЗа" к бойцам СВО при разработке военных машин Путин похвалил контакты "КАМАЗа" с бойцами СВО при разработке военных машин

Москва5 мая Вести.Президент России Владимир Путин похвалил контакты "Камаза" с бойцами спецоперации при разработке военных автомобилей.

Во вторник, 5 мая, глава государства встретился с гендиректором предприятия Сергеем Когогиным.

Когогин отметил, что сейчас "Камаз" производит 3800 военных автомобилей в год. За короткое время было разработано свыше 20 моделей. Автомобили создавались совместно с офицерами.

Там сильные ребята, они знают, что им нужно... Очень хорошо похвалил президент

Гендиректор "Камаза" также назвал подвигом создание военной линейки автомобилей.