Москва5 маяВести.Президент России Владимир Путин похвалил контакты "Камаза" с бойцами спецоперации при разработке военных автомобилей.
Во вторник, 5 мая, глава государства встретился с гендиректором предприятия Сергеем Когогиным.
Когогин отметил, что сейчас "Камаз" производит 3800 военных автомобилей в год. За короткое время было разработано свыше 20 моделей. Автомобили создавались совместно с офицерами.
Там сильные ребята, они знают, что им нужно... Очень хорошопохвалил президент
Гендиректор "Камаза" также назвал подвигом создание военной линейки автомобилей.