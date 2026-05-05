Москва5 маяВести.ПАО "КАМАЗ" увеличил отчисления во все уровни бюджетной системы, несмотря на трудные времена, с которыми столкнулся автопром. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором предприятия Сергеем Когогиным.
Глава государства отметил, что "КАМАЗ" является крупнейшим производителем большегрузов не только в РФ, но и в СНГ.
Весь автопром проходит через непростые времена, но "КАМАЗ" справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличены отчисления во все уровни бюджетной системы, налоговые отчисления увеличились от "КАМАЗА"сказал президент
Он также поделился, что получил удовольствие от вождения "Камаза" К5.