Глава "КАМАЗа" сообщил Путину о стабильной работе после "развода" с иностранцами

"КАМАЗ" сохранил свою работоспособность после "развода" с зарубежными партнерами Глава "КАМАЗа" сообщил Путину о стабильной работе после "развода" с иностранцами

Москва5 мая Вести.Крупнейший в РФ производитель грузовых автомобилей "КАМАЗ" не прекращал работу ни на день после ухода иностранных партнеров, в том числе концерна Daimler. Об этом рассказал глава предприятия Сергей Когогин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Для предприятия 2022 год стал вызовом, поскольку произошла стремительная смена целей и задач, поделился Когогин.

Мы столкнулись в основном с тем, что мы были интегрированы в нашу мировую отрасль. И в этом случае при "разводе" с нашими партнерами, включая Daimler, важно было сохранить нашу работоспособность сказал он

При этом глава "КАМАЗа" подчеркнул, что политика, проводимая компанией еще до начала СВО, всегда подразумевала максимальное обеспечение локализации.

Поэтому могу заверить Вас, что ни одного дня "КАМАЗ" не останавливался, пожали с нашими европейскими партнерами друг другу руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу рассказал Когогин

По его словам, вызов для компании был значительным: так, предприятию за два месяца необходимо было освоить около 240 деталей.

Компания с этим справилась подытожил глава предприятия

Ранее "КАМАЗ" сообщил о расширении линейки своей техники. Компания готова к серийному производству лесозаготовительных машин.