Москва14 мая Вести.Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин в интервью ИС "Вести" рассказал, что электротранспорт является основной технологией для предприятия сегодня.

Основные [технологии] для нас сегодня – это электротранспорт, мы активно работаем в этом направлении. Считаем, что за этим будущее, как в легковых, так и в коммерческих [перевозках]. Но если легковые сегодня автомобили фактически уже перешли на продажу, то коммерческий транспорт у нас только интересует пока Москву. Автобусы на электрическом приводе – это сегодня наш серийный продукт отметил Когогин

Он добавил, что с 2022 года на предприятии проведено полное импортозамещение, которое отражается как в объемах показателей, так и в качестве.

Ранее глава "КАМАЗ" выразил мнение, что весь коммерческий транспорт в будущем станет беспилотным.