"Камаз" сообщил о готовности к серийному производству машин для лесной отрасли

"Камаз" сообщил о готовности к серийному производству лесозаготовительных машин "Камаз" сообщил о готовности к серийному производству машин для лесной отрасли

Москва28 апр Вести."Камаз" расширяет линейку своей техники. Компания представила машины, созданные специально для лесной отрасли. Все комплектующие – отечественного производства. О готовности начать серийное производство рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин.

Он отметил, что образцы новых машин уже спроектированы и изготовлены.

Мы уже все перепроектировали, изготовили образцы и готовы к их серийному производству. Ну и после изготовления опытно-промышленных партий будем продолжать отдавать технику на тестовую эксплуатацию. Мы уверены, что добьемся результатов очень хороших сказал Когогин

Новую технику оценил директор казанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Ренат Гафиятов.

Когда "Камаз" выпускает такую технику, которой аналогов в России пока еще нет, это очень правильный поступок в отношении отечественных товаропроизводителей и отечественных покупателей техники и эксплуатантов отметил он

Машины предназначены для работы с крупномерным древостоем, что позволяет повысить эффективность лесозаготовок и увеличить производительность труда.

Ранее в честь 50-летия со дня выпуска первого грузовика "Камаз" первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров запустил в Татарстане новый завод "КАМАЗа" по производству мостов.