Москва5 мая Вести."Камаз" занимается разработкой бронетранспортера, поскольку имеющийся у компании БТР устарел. Об этом заявил гендиректор предприятия Сергей Когогин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, БТР "поднимут" уже в этом году, а в следующем уже выпустят опытно-промышленную партию.

У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытания, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию сказал Когогин

В ходе встречи Владимир Путин рассказал, что ему понравилось управлять "Камазом" К5.