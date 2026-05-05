Москва5 маяВести.Президент России Владимир Путин рассказал, что ему понравилось управлять "Камазом" К5.
Во вторник Путин встретился с генеральным директором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным.
Когогин отметил, что 2022 год стал вызовом для предприятия, однако компания всегда стремилась к максимальной локализации и сохранила компонентную базу.
Говоря о К5, гендиректор ПАО "КАМАЗ" выразил надежду, что президенту понравилось водить тягач.
Понравилосьсказал Путин
Российский лидер также согласился, что "Камаз" К5 является современным автомобилем.
В феврале 2024 года российский лидер проехался за рулем "Камаза" по новому участку автодороги М-12 "Восток".