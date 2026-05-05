Путин рассказал, что ему понравилось водить "Камаз" К5

Путину понравилось водить "Камаз" К5 Путин рассказал, что ему понравилось водить "Камаз" К5

Москва5 мая Вести.Президент России Владимир Путин рассказал, что ему понравилось управлять "Камазом" К5.

Во вторник Путин встретился с генеральным директором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным.

Когогин отметил, что 2022 год стал вызовом для предприятия, однако компания всегда стремилась к максимальной локализации и сохранила компонентную базу.

Говоря о К5, гендиректор ПАО "КАМАЗ" выразил надежду, что президенту понравилось водить тягач.

Понравилось сказал Путин

Российский лидер также согласился, что "Камаз" К5 является современным автомобилем.

В феврале 2024 года российский лидер проехался за рулем "Камаза" по новому участку автодороги М-12 "Восток".