Губернатор Нижегородской области о новом авто Volga K50: он прекрасен Нижегородский губернатор протестировал новую Volga K50 и остался доволен

Москва17 апр Вести.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин купил новый автомобиль Volga K50 перед официальным стартом продаж. Об этом он написал в мессенджере MAX.

Глава региона пояснил, что приобрел машину, чтобы лично оценить ее характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации.

Я уже водил автомобиль, он прекрасен: просторный, комфортный, динамичный, много удобных современных функций, электронных ассистентов, получил удовольствие за рулем сообщил Никитин

Он выразил уверенность в том, что Volga K50 будет востребована у россиян, а проект ожидает большое будущее.

Губернатор указал, что возрождение "Волги" – очень значимый проект как для Нижегородской области, так и для автомобильной отрасли. Это не только восстановление автомобильного бренда, но и создание новых производств компонентов, дополнительных рабочих мест, развитие автокластера.