В Тольятти начинают серийную сборку обновленной "Нивы"-легенды На АвтоВАЗе 20 июля стартует серийное производство обновленной Lada Niva Legend

Москва19 июл Вести.С 20 июля на АвтоВАЗе стартует серийное производство обновленной Lada Niva Legend. Главное изменение – установка на внедорожник восьмиклапанного двигателя объемом 1,8 литра. Сейчас таким агрегатом оснащается Niva Travel.

Конструкторам удалось поместить под капот машины еще семь лошадей. Теперь мотор развивает 90 лошадиных сил. Новый двигатель на легендарной "Ниве" позволит экономить от трех до 30 процентов топлива, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа в Telegram-канале.

Впервые на Niva Legend применены кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали. Впервые на "Ниву" установлена фронтальная подушка безопасности водителя отмечается в сообщении

На легендарной "Ниве" модернизирована передняя подвеска, это повысило плавность хода и улучшило управляемость. Также на машине будут устанавливаться вентилируемые передние тормозные диски.

Обновленная "Нива" была представлена в июне на Петербургском международном форуме (ПМЭФ-2026). Внедорожник ВАЗ-2121 (Lada Niva) в следующем году отметит 50-летие с начала производства. Выпуск модели продолжится, снимать его с конвейера не планируется, заверил ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Последний ВАЗ-2121 с двигателем 1,7 литра сошел с конвейера 17 июля.

В третьем квартале 2026 года на АвтоВАЗе начнется серийное производство нового кроссовера Lada Azimut.