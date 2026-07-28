Москва28 июл Вести.За прошедшую неделю в России было зарегистрировано 155 новых электромобилей Avatr – это лучший недельный результат бренда за все время его присутствия на российском рынке. Об этом сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом за четыре недели – с 29 июня по 26 июля – владельцами автомобилей Avatr стали 442 человека. Для сравнения, за предыдущие 26 недель 2026 года в России было реализовано 418 машин этой марки. Так, продажи Avatr за месяц превысили показатель всего первого полугодия.

Автомобили бренда появились в России весной 2023 года, а официальные продажи стартовали в январе 2025 года. За это время на учет в стране было поставлено более 3 тыс. электромобилей Avatr.

По словам Целикова, на прошлой неделе Avatr также вышел на первое место по объему продаж среди брендов электрокаров. При этом реализация автомобилей марки Umo сократилась до 42 единиц против 151 неделей ранее. Аналитик предположил, что снижение связано с ограниченными запасами автомобилей у дилеров.