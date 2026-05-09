Назван лидер по продажам NEV-автомобилей в России Voyah захватила 19,3% рынка NEV в РФ

Москва9 мая Вести.Китайская марка Voyah по итогам января-апреля 2026 года заняла первое место в премиальном сегменте автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в России. Об этом пишет Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу бренда.

За первые четыре месяца года компания продала в РФ 4782 автомобиля, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Только в апреле на учет поставили 1741 машину бренда – это на 36% больше, чем месяцем ранее. Рыночная доля марки в премиальном сегменте NEV составила 19,3%.

Самой популярной моделью остался кроссовер Voyah Free. С января по апрель в России зарегистрировали 3828 таких автомобилей, что также в 2,7 раза превышает прошлогодний показатель. В апреле продажи модели выросли на 29% по сравнению с мартом – на учет поставили 1362 машины.

В России водители могут выбрать такие модели Voyah, как кроссовер Free, минивэн Dream, седан Passion, а также флагманский полноразмерный гибридный кроссовер Taishan.

Ранее автоэксперт рассказал о причинах успеха китайского автопрома. Он отметил, что отношение потребителя к автомобилям стало меняться.