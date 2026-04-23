Москва23 апр Вести.В России можно забронировать новый российский электромобиль "Атом". Компания "Кама" 23 апреля объявила о начале открытых предпродаж электрокара.

Забронировать себе автомобиль можно на сайте компании. Стоимость бронирования составит 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Количество машин, запланированных к выпуску в этом году, уже определено и вряд ли будет пересмотрено заявили в пресс-службе

Полная цена на российский электромобиль составляет 3 миллиона 980 тысяч рублей. При покупке по брони стоимость бронирования будет вычтена из этой суммы. Цена при покупке в кредит с учетом господдержки составит 3 миллиона 60 тысяч рублей.

В 2026 году покупателям "Атома" предлагаются бонусы. В их числе официальная гарантия до 8 лет или 200 тысяч километров пробега, одно бесплатное техобслуживание (ТО) и техпомощь на дороге.

"Атом" в длину лишь пять миллиметров не дотягивает до четырехметровой отметки. Мощность электродвигателя достигает 204 лошадиных сил, запас хода – 500 километров. Покупателю на выбор предложены шесть цветов кузова и два варианта оформления интерьера. Среди особенностей модели – 17-дюймовые колеса, встроенный в рулевую колонку 7-дюймовый сенсорный экран и открывающиеся против хода движения задние двери как у Rolls-Royce. Машина разгоняется до сотни за 8 секунд.

После старта серийного выпуска электромобиль "Атом" войдет в реестр машин для такси.