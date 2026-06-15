Jetour X70Plus внесли в перечень допущенных к работе в такси автомобилей

Кроссовер Jetour допустили к работе в такси Jetour X70Plus внесли в перечень допущенных к работе в такси автомобилей

Москва15 июн Вести.Кроссовер Jetour X70Plus внесли в перечень моделей авто, которые могут работать в такси. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эта модель, собираемая в России, стала 28-й по счету, включенной в перечень допущенных к работе в такси. В список входят модели таких брендов, как Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", UMO, Haval, Tenet.

Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и имеет высокий уровень локализации производства (более 1,5 тыс. баллов) приводит ТАСС сообщение Минпромторга РФ

Ранее "Автостат" сообщил, что за первую половину июня в России подешевели новые автомобили трех марок. В частности, кроссовер Jetour Dashing стал доступнее на 50 тысяч рублей.