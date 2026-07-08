Перечень авто для работы в такси пополнится новыми моделями Новые модели Jetour, Tenet, Omoda и Jeland включат в список авто для такси

Москва8 июл Вести.Новые модели автомобильных марок Jetour, Tenet, Omoda и Jeland пополнят перечень машин, которые попадают под критерии закона о локализации таксопарков, сообщили в Минпромторге РФ.

Согласно закону, в перечень могут быть включены автомобили, которые соответствуют третьему критерию закона о такси, а именно наличию у производителя Специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного после 1 марта 2025 года, и отдельного решения о допуске модели к таким закупкам со стороны кабмина. Правительство также согласовало дополнительные условия для возможного включения авто в список: если машина набирает не менее 1,5 тыс. баллов локализации без учета НИОКР, а инвестиции компании-изготовителя в развитие производства за последние два года составляют не менее 10 млрд рублей.

Под такие требования подходят уже включенные в перечень модели брендов Haval, Tenet, Omoda, Jetour. В ближайшее время список будет расширен за счет новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland говорится в сообщении на сайте министерства

Уточняется, что соответствующее распоряжение правительства появится на официальном интернет-портале правовой информации после утверждения текста документа.

Ранее стало известно, что сервис "Яндекс.Такси" намерен вывести на дороги России более тысячи беспилотных такси к 2030 году.