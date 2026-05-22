Кабмин РФ разрешил использовать автомобиль Omoda C5 в такси Автомобиль Omoda C5 разрешен к использованию в легковых такси на территории РФ

Москва22 мая Вести.Правительство РФ разрешило использовать автомобили Omoda C5 в легковых такси на территории России. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что C5 допущена для эксплуатации, потому что производится в РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Дополнить приложение к распоряжению правительства Российской Федерации от 24 марта 2026 г. № 592-р позицией 5 следующего содержания: "5. Omoda C5". говорится в документе

Ранее директор ситуационного центра Минтранса России Александр Кисляков заявил, что ведомство рассматривает возможность объединить реестр такси с мессенджером MAX. Смысл инициативы – дать пассажирам возможность проверить легальность перевозчика до поездки.