Москва22 маяВести.Правительство РФ разрешило использовать автомобили Omoda C5 в легковых такси на территории России. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что C5 допущена для эксплуатации, потому что производится в РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов.
Дополнить приложение к распоряжению правительства Российской Федерации от 24 марта 2026 г. № 592-р позицией 5 следующего содержания: "5. Omoda C5".говорится в документе
Ранее директор ситуационного центра Минтранса России Александр Кисляков заявил, что ведомство рассматривает возможность объединить реестр такси с мессенджером MAX. Смысл инициативы – дать пассажирам возможность проверить легальность перевозчика до поездки.